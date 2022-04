Campings overvol door de meivakantie: 'Extra plekken bijmaken'

De meivakantie is begonnen en dat betekent topdrukte op de campings. Op de Kurenpolder in Hank hebben ze zelfs extra kampeerplekken bijgemaakt om meer gasten te ontvangen en met stralend weer in het vooruitzicht is dat nodig. "Lekker de omgeving ontdekken."

Evie Hendriks & Ilse Schoenmakers Geschreven door

Campings door de hele provincie zitten de komende vakantiedagen bomvol. Op camping de Kurenpolder in Hank is er topdrukte. "We hebben extra plekken gecreeërd omdat we 100 procent vol zaten", vertelt een medewerker. Het eerste weekend van de meivakantie bestaat voor veel campinggasten vooral uit opbouwen. Het zonnige weer komt vanaf maandag dus een ramp is dat niet.

De campinggasten tuigen de tenten op (foto: Ilse Schoenmakers).

Een familie uit Oosterhout zit al sinds woensdag op de camping. “Lekker dichtbij huis”, lacht de moeder. “Als we willen gaan we thuis even wassen. Het weer is de afgelopen week goed geweest, maar nu is het koukleumen. Het is verleidelijk om naar huis te rijden, maar dan zit je ook maar binnen.” Tim (9) en Thijs (6) uit Raamsdonksveer trappen nog gauw een balletje, terwijl hun ouders de camper inpakken. Het gezin woont om de hoek waardoor vader vanuit de camping naar zijn werk ging. De twee jongens hebben zich goed vermaakt in Hank. “De speeltuinen waren het leukst”, vertelt Thijs. Zijn grote broer Tim blijkt meer een waterrat. “Ik heb veel gezwommen, de twee glijbanen waren heel leuk.” Ze balen dat de dagen op de camping er voor hen opzitten. “Ik wil nog iets van mijn vakantiegeld kopen”, vertelt Thijs beteuterd. Die kans krijgt hij gelukkig nog. Ze gaan aankomende week met opa en oma weg.

Tim en Thijs trappen voor vertrek nog vlug een balletje (foto: Ilse Schoenmakers).

Een familie uit de achterhoek komt net aan. Met het lekkere weer in het vooruitzicht hebben ze zin in de vakantie. “Onze dochter gaat skydiven, we gaan zwemmen, naar de Biesbosch. Lekker de omgeving ontdekken.” Op andere campings is het ook druk. Bij camping de Flaasbloem in Chaam zaten ze al vrij vol, maar het zonnige weer van aankomende week doet daar nog een schepje bovenop. "De huisjes zitten deze meivakantie al goed vol, maar dankzij het mooie weer raken de kampeerplekken ook langzaam op."

"Mensen vragen aan de balie of er plek is."