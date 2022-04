Gewonde na steekpartij in appartement, 36-jarige man aangehouden

Foto: SQ Vision Foto: SQ Vision Volgende Vorige 1/2 Foto: SQ Vision

In Eindhoven is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt in een appartement aan de Generaal Wicherslaan. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie houdt rekening met een steekpartij. Agenten hebben een 36-jarige Eindhovenaar aangehouden.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Het slachtoffer is rond twee uur 's middags uit de woning gehaald. Volgens buurtbewoners zat het slachtoffer onder het bloed. In een eerste bericht laat de politie weten dat de verwondingen mogelijk te maken hebben met een steekpartij. Korte tijd later is de 36-jarige verdachte aangehouden. De recherche doet onderzoek in het appartement op de eerste verdieping van de flat.