Dj dood gevonden in zijn huis: 'Onze scene heeft een VIP verloren'

'Onze scene heeft een VIP verloren.' Met die woorden wordt de dood van hardstyle dj Ryan Biggs, bekend onder de naam Delete, zondagochtend bevestigd op zijn Facebookpagina. Biggs werd zaterdagavond dood gevonden in zijn huis in Waalwijk.

"Met pijn in ons hart bevestigen we dat Ryan Biggs aka Delete gisteravond is overleden. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden, collega's en fans. Rust zacht Ryan", is de boodschap op de Facebookpagina.

Het is niet duidelijk hoe de dj om het leven is gekomen. De politie deed zaterdagavond uitgebreid onderzoek in het huis van Biggs aan de Wielrenner in Waalwijk waar hij dood werd gevonden. Een woordvoerder laat zondagochtend weten dat er geen sprake is van een misdrijf. "We doen geen onderzoek meer", geeft hij aan.

'Erg op zichzelf'

De in Australië geboren Biggs verhuisde in 2013 naar Nederland. Volgens buurtgenoten woonde hij alleen in het huis in Waalwijk. Hij was 'erg op zichzelf', geeft iemand aan. Op social media stromen de blijken van medeleven zondag binnen.

Biggs worstelde sinds zijn verhuizing naar Nederland met zijn zijn mentale gezondheid. In maart vorig jaar schreef hij dat hij 'ondanks de steun die hij kreeg en het succes dat hij had, worstelde met depressie en angsten'. Reden waarom fans langere tijd minder van hem hoorden.