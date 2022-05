NAC knikkert Hilterman uit selectie na 'domme' uitspraken bij feest Emmen

NAC heeft Jeredy Hilterman per direct uit de selectie gezet. Aanleiding zijn uitspraken die de spits zaterdag op het kampioensfeest van zijn oude club FC Emmen deed. Hij was daar prominent aanwezig en liet tot woede van veel NAC-supporters optekenen dat het een verkeerde keus is geweest om naar NAC te gaan. Hilterman maakte in januari de overstap van Emmen naar Breda.

'Ik ben ook een mens, ik heb een fout gemaakt", zo zei Hilterman op het feestje dat FC Emmen vierde vanwege het onlangs behaalde kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. Dat deed de aanvaller tijdens een showtje die hij opvoerde op het podium. Iets wat de NAC-aanhang en de Bredase club totaal in het verkeerde keelgat schoot. Eentje ook met consequenties. "Jeredy Hilterman wordt naar aanleiding van verbale uitingen tijdens het kampioensfeest van FC Emmen per direct buiten de groep gelaten", zo laat NAC schriftelijk weten. "Zijn gedrag helpt niet in het groepsproces met het oog op het behalen en succesvol zijn in de play-offs. Daarom zal Jeredy voorlopig niet deelnemen aan groepsactiviteiten.”

