Marco Kroon redt buurjongen van verstikkingsdood: 'Zou elke militair doen'

Marco Kroon twijfelde zaterdagmiddag geen moment toen zijn buren in paniek alarm sloegen, toen hun volwassen zoon dreigde te stikken in een pannenkoek. Militair Kroon stond naar eigen zeggen 'gelijk aan' en wist de jongeman te redden. "Het had niet langer moeten duren. Hij was al zo blauw als een smurf ", vertelt hij zondag. De vrouw van Marco Kroon dacht al dat hij het niet zou halen.

Een heldendaad wil Kroon het niet noemen. "Dit is wat je doet. Ik ben gewoon trots dat het gelukt is. Dat geeft me een goed gevoel", zegt hij nuchter.

Met zijn buurjongen ging het zaterdagavond alweer goed. "Hij zat weer achter zijn Playstation", weet Kroon die 's avonds nog even langsging om te kijken hoe het met hem en zijn ouders ging. "Ik denk dat zijn ouders nog meer zijn geschrokken dan hij. Ik zag de paniek in hun ogen."

'Heimlich' niet afdoende

Kroon was zaterdag achter zijn huis in Schijndel bezig toen zijn vrouw riep dat hij naar de buren moest. Aan haar stem hoorde hij meteen dat er echt iets aan de hand was. De hulpdiensten waren gebeld, zelfs de traumahelikopter was al opgeroepen, maar Kroon was er natuurlijk eerder. Hij wil niet te veel in detail ingaan op de situatie, maar zegt hij 'de Heimlichgreep was niet genoeg'. "Ik moest minutenlang wat lomper en hardhandiger te werk gaan."

Toen de hulpdiensten bij het huis van zijn buren waren, was het gevaar volgens Kroon al geweken. "Hij zat toen alweer tegen de muur. Ik heb wel tegen de mensen van de ambulance gezegd dat ze hem even goed moesten nakijken omdat ik niet zachtzinnig te werk was gegaan."

Vrouw is trots

Zijn vrouw Mirjam , die zondagochtend ook nog even bij de buren is langsgeweest, laat op Linkedin weten trots te zijn op haar man. "Lieve schat, ik weet dat je niet zit te wachten op dit soort berichten maar de trots dat jij mijn man bent, is vandaag gegroeid tot ongekende hoogte", schreef ze gisteren. "Nadat de buren in paniek alarm sloegen en schreeuwden om hulp bedacht jij je geen moment."

"Je sprintte naar de buren en hebt minutenlang gevochten voor het leven van onze buurjongen waarvan ik persoonlijk al dacht dat hij er niet meer was. Dat beeld zal waarschijnlijk nog lang in mijn hoofd spoken. Maar jij gaf niet op en redde een jong leven van de verstikkingsdood."

'Niet meer dan normaal'

Een bericht dat Kroon, naar eigen zeggen, verraste. "Het was haar allereerste post", zegt hij erover. Die aandacht had van hem niet gehoeven, maar natuurlijk vindt hij het lief van haar. "Maar voor straf was ik vanavond niet af", reageert hij met een knipoog.

"Ik ben gewoon blij dat ik heb kunnen helpen en dat het goed is afgelopen. Dat ik zo heb gereageerd in deze situatie, vind ik echter niet meer dan normaal. Dit zou elke militair doen."