Emma (11) is altijd moe door Q-koorts: 'Maar meestal ben ik vrolijk'

Vijf jaar geleden werd ze het gezicht van de wetenschap dat kinderen ook Q-koorts kunnen krijgen. Inmiddels lijdt Emma uit Hank (11) al acht jaar aan het Q-koorts Vermoeidheids Syndroom (QVS) en heeft ze dagelijks last van de ziekte. Ze vertelt er samen met haar moeder over in de Omroep Brabant-talkshow KRAAK.

Ze zat zondag in de studio, maar liever had ze even op de bank gelegen. Eén van de symptomen van QVS, waar Emma al bijna haar hele leven aan lijdt. "Ik heb concentratiemoeilijkheden, vaak hoofdpijn en pijn in mijn benen", vertelt ze over de ziekte die haar vooral heel moe maakt. Door corona is ze twee jaar niet naar school geweest, al gaat ze nu weer drie dagen per week naar de klas en ziet ze haar klasgenootjes weer.

Moeder Angela vertelt hoe ze vaak een keuze moet maken hoe ze met haar energie omspringt. "Als er een kinderfeestje is bij een trampolinecentrum dan is het beter om maar niet te gaan, want heb je het ervoor over om de hele avond met pijn in je benen op de bank te liggen? Maar ze heeft veel lieve vriendjes en vriendinnetjes die hun feestjes erop aanpassen. Dan gaan ze een uurtje naar de trampoline en daarna gaan ze naar huis nog wat anders doen. Dan kan Emma wel meedoen."