Sneakertentoonstelling toont schoenen van 15.000 euro in Design Museum

Het Design Museum Den Bosch toont vanaf dinsdag een verzameling bijzondere kunstobjecten: Sneakers Unboxed. Het lijkt vergezocht, maar de sportschoen heeft een rijke geschiedenis en ook de aanschaf van een bijzonder paar kan een prijzige aangelegenheid worden.

De sneaker is absoluut een tentoonstelling waard, vindt Maan Leo. Het museum laat niet alleen bijzondere paren zien, maar ook hele oude. Wat niet veel mensen weten is dat de eerste sneaker werd gemaakt in 1916. Het museum heeft een iets jonger exemplaar: uit de jaren 20 van de vorige eeuw. "Heel in de verte zie je er de huidige Allstar Converse in terug", vertelt Leo.

Zo is er een paar van maar liefst 15.000 euro te zien. Maan Leo van het museum en sneakerhandelaar Kars de Boer praten erover in het Omroep Brabant-programma KRAAK.

Sneakers in Back to the Future

De sneaker heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt sinds die tijd. In de film 'Back to the Future' zie je schoenen die uit zichzelf de veters rijgen. Iets wat daarop lijkt, is te zien: een schoen die zich helemaal om je voet vormt waardoor die echt nauw aansluit.

Ook de muziekscene wordt uiteraard uitvoerig behandeld. Die was immers heel belangrijk voor de populariteit van de sneaker. Run DMC was in de jaren '80 een band die voor een hype zorgde door sneakers te dragen zonder veters en met de flap of tong naar voren gestoken.