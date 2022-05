PSV blijft in de titelrace en vergroot degradatiezorgen Willem II

PSV heeft vrij eenvoudig drie punten gepakt tegen Willem II. De Eindhovenaren waren met 4-2 te sterk voor de club uit Tilburg. Door de overwinning mag PSV blijven dromen van een mogelijke landstitel. Willem II is de nieuwe hekkensluiter van de Eredivisie.

Toch zat er wel een luchtje aan het eerste doelpunt. In de aanval komt Carlos Vinícius terug uit buitenspelpositie en speelt de bal naar een teamgenoot. Het doelpunt valt enkele seconden later. Toch besloot scheidsrechter Jochem Kamphuis dat de goal bleef staan. Waarom is nog onduidelijk maar bij Willem II zal er reden genoeg zijn om hierover te klagen.

Er waren 76 seconden gespeeld en de bal lag al in het doel van Willem II. Het was Ritsu Doan die de bal op aangeven van Philipp Max vrij binnen kon schieten. De Tilburgers zullen met alle goede bedoelingen zijn afgereisd naar Eindhoven, maar het tactisch plan kon al vrij snel vernieuwd worden.

De ploeg van Kevin Hofland strijdt notabene tegen degradatie, al was van die strijd was in de eerste helft niet veel te zien op het veld. De Tilburgers kwamen niet in de duels terwijl PSV dacht op halve kracht te kunnen winnen. Het leek ook een makkelijke middag te gaan worden toen Cody Gakpo de 2-0 binnenkopte.

Toch weer spannend

Vlak voor rust werd het toch weer spannend in Eindhoven. Ché Nunnely kopte een bal prachtig achter doelman Yvon Mvogo. Een doelpunt dat niet paste binnen het spel van de Tilburgers. PSV schrok wakker en vergrote de voorsprong een minuut later. Eran Zahavi kreeg gelukkig de bal voor de voeten en kon eenvoudig de 3-1 maken.

Wederom leek de wedstrijd beslist maar Willem II kwam goed uit de kleedkamer. Het toonde meer inzet en dat werd al snel beloond. Elton Kabangu gleed een rebound in het doel. 3-2 en dus was de spanning wederom terug in de wedstrijd.