Nog even en de Spanjaarden winnen het wél van de Bergsche Battery

Het gaat niet goed met de re-anactment vereniging de Bergsche Battery. “Met de vereniging op zich gaat het wel goed, maar we hebben straks geen leden meer over”, vertelt Simon Corstjens. “Als de afname van leden in dit tempo doorgaat, is er over tien jaar geen Bergsche Battery meer.”

“We beelden de 16e eeuwse stadsmilitie uit van Geertruidenberg, die in 1593 op voet van oorlog stond met de Spanjaarden”, vertelt Corstjens. “We geven demonstraties en spelen oorlogssituaties na uit de Tachtigjarige Oorlog. Onze stadsmilitie bestaat uit piekeniers, musketiers en gewone voetsoldaten. Het worden er wel steeds minder omdat er te weinig aanwas is van nieuwe leden." Corstjens voegt eraan toe dat in 1593 de Spanjaarden na een drie maanden durende belegering van Geertruidenberg wel werden verslagen. "Maar als er niets gebeurt, worden wij straks verslagen."

"Mensen hebben door corona een andere hobby gekozen."

De Bergsche Battery is geliefd in binnen- en buitenland. “Na de coronaperiode kwamen de boekingen voor ons gezelschap weer ouderwets op gang, maar we kunnen niet alles meer aannemen. Simpelweg omdat ons gezelschap te klein is geworden. We willen wel, maar het gaat niet meer.” De terugloop van leden ziet Corstjens ook bij andere verenigingen. “Het liep bij ons al terug, maar corona heeft er absoluut geen goed aan gedaan. Bijna twee jaar konden we niets, ook niet bij elkaar komen. Mensen hebben door corona een andere hobby gekozen of zijn ziek geworden.” De Bergsche Battery was zondagmiddag wel te zien bij de eerste van de vijf vestingwandelingen door Geertruidenberg. Op het wapenveld werden onder meer de kanonnen van de club afgevuurd.

