EK judo: goud Jur Spijkers, ook plak voor Roy Meyer en Guusje Steenhuis

Judoka Jur Spijkers heeft verrassend goud gewonnen bij de zwaargewichten op de Europese kampioenschappen in het Bulgaarse Sofia. De 25-jarige Tilburger won de finale in de klasse boven 100 kilogram van de Duitser Johannes Frey.

Spijkers kreeg zijn tegenstander al vrij snel met een armzwaai op de grond en zette aan de rand van de tatami door. De Duitser lag kansloos op zijn rug. De Tilburger judode een sterk toernooi, waarin hij in de halve finales oud-wereldkampioen Goeram Toesjisjvili uit Georgië versloeg.

Roy Meyer (30) had kort daarvoor een bronzen medaille gewonnen in dezelfde klasse. De Bredanaar versloeg de Hongaar Richard Sipocz en verdiende daarmee zijn tweede bronzen EK-medaille.

Weer zilver Steenhuis

Guusje Steenhuis uit Grave pakte voor de vijfde keer EK-zilver veroverd in de klasse tot 78 kg. De nummer vier van de wereld verloor in de finale met warazi van de Duitse Alima Böhm.

De 29-jarige Steenhuis won al zes keer goud op een grandslamtoernooi, maar stond bij titeltoernooien nooit op het hoogste treetje. Wel had ze al een zilveren en een bronzen EK-plak.

In Sofia had ze in haar halve finale tegen Patricia Sampaio haar linkerpols geblesseerd. In de finale tegen de pas 23-jarige Böhm kon ze eigenlijk maar met één hand judoën. Ze maakte de vier minuten wel vol, maar meer zat er niet in.