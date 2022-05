RKC dicht bij lijfsbehoud na wervelende eerste helft tegen FC Groningen

RKC heeft een reuzenstap gezet richting nog een jaar Eredivisie. De Waalwijkers scoorden drie keer in de eerste helft en wonnen verdiend met 3-1 van FC Groningen. De ploeg van trainer Joseph Oosting staat met nog drie wedstrijden te gaan vijf punten los van de onderste plekken.

Het leek wel Waalwijks carnaval in het Mandemakers Stadion. Er was alle reden toe, want RKC stond bij rust met 3-0 voor. Dat is iets wat eigenlijk zelden tot nooit gebeurt. Een weelde.

In de strijd tegen degradatie was de thuiswedstrijd tegen FC Groningen een cruciale. Winst bracht RKC dichterbij nog een jaar Eredivisie. Zou er verloren worden, dan werd de situatie wel heel penibel.

Dat besef leek ook aanwezig bij de spelers. RKC speelde goed en de 3-0 voorsprong bij rust was niet eens onverdiend. In speciale shirts voor het goede doel (Villa Pardoes) overrompelde het FC Groningen.

Stokkers belangrijk

Het eerste doelpunt was een cadeautje van Groningen. Damil Dankerlui gaf een te korte terugspeelbal waar Finn Stokkers optimaal van profiteerde. De spits die lang niet altijd zeker is van een basisplaats gaf een visitekaartje af, want een kleine tien minuten later scoorde de aanvaller zijn tweede treffer. Ahmed Touba gaf bij die treffer een geweldige bal van achteruit over de gehele Groningse verdediging. Michiel Kramer was collegiaal en gaf zijn collega-spits een niet te missen kans. 2-0.

Daarmee was het feest nog niet compleet, want ook Richard van der Venne mengde zich in de feestvreugde. Hij schoot met een schitterende lob de 3-0 tegen de touwen. De laatste keer dat RKC drie keer scoorde voor rust was in november 2013. Reden voor een groot feest op de goed gevulde tribunes.