In speciale shirts speelt RKC zich bijna veilig: 'Ook onze droom kwam uit'

Er was veel vreugde in Waalwijk na de 3-1 overwinning op FC Groningen. Het moet gek lopen wil RKC niet volgend seizoen weer in de Eredivisie voetballen. Toch hielden de hoofdrolspelers zondagavond nog een slag om de arm.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

“We zijn er nog niet”, zei trainer Joseph Oosting na de gewonnen wedstrijd. Diezelfde woorden gebruikten ook Etienne Vaessen en Finn Stokkers. Maar natuurlijk waren ze alle drie zielsgelukkig met de drie punten. “Ook onze droom kwam uit”, doelde Stokkers op het goede doel waarvoor RKC deze wedstrijd in actie kwam. De club speelden in speciale shirts voor Villa Pardoes. “We hadden voor een andere tactiek gekozen en die pakte heel goed uit. We wilden heel hoog druk zetten en dat verraste Groningen” , vervolgde de spits zijn verhaal.

"We pakken op de juiste momenten de punten"

Vaessen genoot ook van zijn ploeg. “Die eerste helft was fantastisch. Ik heb genoten. Dat de tactiek zo uitpakt is geweldig.” Door de overwinning slaat RKC een gat van vijf punten naar de onderste drie ploegen. De club uit Waalwijk mag dit in de laatste drie wedstrijden niet meer weggeven. Iets wat Oosting ook niet verwacht. “Vorige week kreeg ik vragen over of de stress toenam. Maar we zijn heel het seizoen al constant. Dat bedoel ik niet arrogant, maar als je ons het hele seizoen ziet weet je dat we op de juiste momenten de punten pakken.”

"De club verdient echt de complimenten"

En dat is natuurlijk knap van RKC dat nog altijd de kleinste begroting heeft van de Eredivisie. Vaessen is dan ook vol lof over wat de club elk jaar weet te presteren. “Frank van Mosselveld en Mo Allach doen het echt goed. Kijk wat voor team er staat. Dat een Jens Odgaard hier komt voetballen is toch geweldig. De club verdient echt de complimenten. We mogen trots zijn.” Vrijdag wacht de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. Als het aan Stokkers en Vaessen ligt gaat RKC zich dan echt veilig spelen. “Vrijdag gaan we het afmaken. Dan kun je echt zeggen dat je er bent.” De suggestie om dan weer in de speciale tenues te spelen klinkt bij de spits als muziek in de oren. “Ik zal het eens voorstellen. Het is een fantastische actie, hopelijk wordt er veel geld gegeven voor de shirts. Dat zal na de uitslag van vanavond wel goedkomen denk ik.” De wedstrijdshirts worden geveild voor het goede doel. Alle opbrengsten gaan naar Villa Pardoes. Bieden op de shirts kan via deze link.