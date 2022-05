Michael van Gerwen voor 'fenomenaal publiek' weer de beste in Oostenrijk

Voor de vierde keer heeft Michael van Gerwen de Austrian Darts Open gewonnen. De darter uit Vlijmen was na de winst in de finale trots op zijn prestatie in Oostenrijk, waar hij in de finale met 8-5 te sterk was voor landgenoot Danny Noppert.

In de finale begon Van Gerwen fantastisch, hij snelde naar een 3-0 voorsprong. Noppert knokte zich echter terug in de wedstrijd. Hij kwam zelfs weer op gelijke hoogte met Mighty Mike. De twee gingen vervolgens gelijk op tot 5-5, vanaf dat moment nam Van Gerwen afstand en kon de Brabander zich weer winnaar van de Austrian Darts Open noemen.

Van Gerwen begon het toernooi op zaterdag met een 6-5 zege op James Wade, die hem donderdag nog in de eerste partij van de avond uitschakelde tijdens de twaalfde speelronde in de Premier League. Zondag volgde er voor de finale overwinningen op Dirk van Duijvenbode (6-1) en Stephan Bunting (7-5).

De laatste keer dat Van Gerwen het toernooi in Graz op zijn naam schreef was in 2019. Nu, drie jaar later, is hij weer de beste. In de tussenliggende jaren ging het toernooi niet door. "We hebben lang moeten wachten voor we dit toernooi weer mochten spelen", zei 'MvG' na afloop van de gewonnen finale. "Maar met dit publiek was dit het wachten waard. De fans waren fenomenaal, niet alleen voor mij maar voor iedereen in het toernooi."

Nadat hij de winnende dubbel raak had gegooid, pakte hij na de bekende schreeuw van ontlading een momentje met de aanwezige dartfans. Van Gerwen was zichtbaar blij met de overwinning op Noppert en de bijbehorende titel. "Het was echt moeilijk om op het podium te presteren, vanwege de hitte. Daardoor ben ik nog trotser op mezelf dat ik deze overwinning wist te behalen."