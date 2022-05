Zo blij zagen we boer Hans nog niet eerder: ‘In een week was het gebeurd’

Het gas ging erop zondagavond bij Boer Zoekt Vrouw, twee weken voor de laatste aflevering. Er werden keuzes gemaakt, bezoekjes gebracht aan families, bossen bloemen uitgedeeld en sleutels van hotelkamers overhandigd. En mocht iemand nog twijfelen aan het liefdesgeluk van onze Brabantse boer Hans en zijn Annette: kijk dan vooral goed naar de foto hierboven. Ook BZV-expert Steffi weet het zeker: Hans heeft zijn Grietje gevonden.

“Het is zó mooi wat Annette allemaal zegt en Hans gaat helemaal mee in haar positieve flow. Hij noemde haar al een paar keer 'schat', met de kinderen ging het helemaal goed, dit kan gewoon niet meer stuk. Je ziet hem stralen. Het sprookje van ‘ze leefden nog lang en gelukkig’ komt uit”, stelt Steffi vast.

In een week tijd was het gebeurd, zo verklaarde boer Hans de romantische beelden van hem en Annette op een bankje aan de Zeeuwse kust bij een ondergaande zon. Ze heeft zijn hart veroverd, gewoon door te zijn wie ze is. En wat maakt haar het nou uit dat hij de Zeeuwse bolus een 'bonus' noemt: ze is dolgelukkig met de ochtendkus die ze 'al zolang niet meer heeft gehad'.

Als er over één keuzemoment volop is gespeculeerd de afgelopen week, dan is het dat van boer Evert wel, kiest hij voor Maud of voor Nans? Het kon echt alle kanten op, maar Evert was er allang uit. En Maud heeft gelijk gekregen: dat hartje op de kop van het kalfje was een teken. Evert is als een blok voor haar gevallen. Prachtig!

Steffi: “Ik heb echt staan springen op de bank! Zij maakt die twintig jaar die Evert alleen was, in een keer helemaal goed. Hij vindt haar zó leuk en neemt haar zoals ze is. En zij verbreedt zijn wereld, dat maakt het zo geweldig. Zo zie je maar dat voor liefde geen handleiding is. Als mensen elkaar leuk vinden, kan alles. Ik zou zeggen: tot volgend jaar, op de bruiloft.”