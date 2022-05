Willy en René helemaal klaar met VAR: ‘Koekenbakkers voor een tv'

Op weg naar de cruciale competitietopper tegen Feyenoord, had PSV het niet al te moeilijk tegen Willem II. Toch was het een ergerlijk middagje voor de gebroeders Van de Kerkhof. René: "Gakpo speelde niet sterk. Maar wie wel? En Veerman was er wel maar tegelijk ook niet."

Helemaal irritant vonden de broers de gang van zaken rond de eerste goal van PSV. De VAR en de scheidsrechter deden er minuten over om tot de conclusie te komen dat het doelpunt van Doan geldig was. “Volgens mij moet ik terug naar school, want ik snapte helemaal niks van de uitleg van de scheidsrechter.” René is er onderhand wel klaar mee. “Laat de scheidsrechter het gewoon beslissen. Dan zitten er een stel koekenbakkers voor een tv, maar die zien het ook niet. Als ze het niet binnen 15 seconden kunnen zien dat de scheids het mis heeft, dan moet je de beslissing gewoon laten staan. Klaar.”

"Ik hou mijn hart vast voor de uitwedstrijd tegen Feyenoord."

Wat volgende week gebeurt op de velden, is cruciaal. Ajax speelt tegen AZ en PSV gaat dus op bezoek in De Kuip. “Ik hou mijn hart vast”, zegt René. "We hebben de laatste tien jaar bijna nooit gewonnen bij Feyenoord. En Ajax geeft het echt niet meer uit handen. Broer Willy is positiever over zijn club. “Ik denk dat het net als onderin heel spannend wordt. En ik heb er nog steeds vertrouwen in dat wij straks op het Stadhuisplein staan." Beide broers hebben een zwak voor de tegenstander van komende week. “Feyenoord is onder Slot een heel andere ploeg geworden”, vindt Willy. Ze voetballen gewoon goed. “En met Dessers hebben ze wel een fenomeen voorin.” De Kerkhofjes verwachten zelfs dat Feyenoord de finale van de Conference League gaat halen. “Ik heb Marseille tegen Lyon zien spelen, dat was echt slecht.” En: “Ik denk dat ze Feyenoord hebben onderschat”, zegt Willy.

"Van Hanegem zei tegen ons: zo Kerkhofjes, wat komen jullie doen?"

Willy en René zullen hun eigen eerste wedstrijd in De Kuip nooit vergeten. “Dat was in 1970 met FC Twente. Feyenoord had net de Europa Cup 1 gewonnen en had thuis anderhalf jaar niet verloren”, zegt Willy. “Van Hanegem stond naast ons in de catacomben en zei: zo Kerkhofjes, wat komen jullie hier doen? Vervolgens wonnen we met 3-1 en wij maakten samen alle goals. Toen zei Willem: Nou Kerkhofjes, we gaan nog veel van jullie horen. Dat was het begin van onze liefde voor De Kromme. Hij is ook elk jaar op ons golftoernooi.” Het scheelde trouwens niet veel of Willy en René hadden nooit voor PSV maar voor Feyenoord gespeeld. Daarover vertellen zij deze week uitgebreid in de Willy en René Podcast.