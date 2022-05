Anja wordt eerste vrouwelijke Dakar-trucker en man Erik stoomt haar klaar

Autocoureur Erik van Loon uit Eersel is al jaren een vaste waarde in het internationale rallycircuit. En nu klopt ook zijn vrouw Anja aan de deur. Vorige week debuteerde ze in Tunesië met een buggy in de Cross Country. Anja droomt groot: in 2024 wil ze als eerste Nederlandse vrouw in een vrachtwagen de Dakar Rally rijden.

De droom van Anja van Loon (37) komt niet uit de lucht vallen. Wie haar meisjesnaam hoort, Van de Laar, snapt meteen waarom ze zo graag met een truck de Dakar Rally wil rijden. Het is haar met de paplepel ingegoten. Haar helaas te vroeg overleden vader en Dakarlegende Fried was een voorbeeld voor haar, net als Anja's broers Ben en Jan.

"Als je zomaar met een truck de Dakar Rally gaat rijden en denkt dat het dan allemaal goedkomt, heb je het mis", zegt de professionele rallyrijder. "Dat is echt wishfull thinking. Je moet eerst ervaring opdoen en heel veel leren. Ervaren waar je wel en niet goed in bent. Onderdeel van het plan is dan ook dat Anja eerst in 2023 in een buggy de Dakar rijdt."

Dat zorgt wel voor wat aanpassingen. De camper wordt bijvoorbeeld niet meer gedeeld met vaste navigator Sebastien Delaunay. "Mijn navigator had ik even ergens anders geparkeerd", lacht Erik van Loon. "Het is ideaal omdat we zo meteen kunnen bespreken hoe het ging. Ik vind het echt geweldig om samen op pad te zijn met het hetzelfde team. Er is bijna niks mooiers dan om samen in een camper bij een rally te zijn."

Het koppel Van Loon rijdt ter voorbereiding op de Dakar Rally in januari dit jaar nog wedstrijden in Italië, Spanje, Marokko, Dubai en Saudi-Arabië. Wie daar niet bij kan zijn, is hun driejarige dochter Loekie. "Normaal ging ze altijd mee", legt Anja uit. "Maar omdat we beiden nu rijden, gaat dat niet meer. Als we wedstrijden hebben, is er thuis een goede oppas."

Het debuut van Anja van Loon in de Cross Country was veelbelovend. Waar Erik in zijn klasse 2e werd, finishte Anja als 26e van de 62 deelnemers. "Ik ben heel tevreden", zegt Anja over haar debuut. "Ik had nog nooit in een buggy gereden en dat gaat elke dag beter. Finishen is voor mij nog het belangrijkste."

Dat verschil in raceniveau zorgt ervoor dat beiden niet snel samen een rally zullen rijden. "En ik ga ook niet in een truck zitten", zegt Erik stellig.