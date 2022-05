Frietje kapsalon om tien uur 's ochtends? Op Suikerfeest smaakt dat prima

Het was maandag al vroeg druk en gezellig bij Hizmet in Eindhoven, een bakkerij waar je ook shoarma kunt eten. De Ramadan wordt voor het eerst sinds corona deze maandag weer echt volgens traditie afgesloten, met een Suikerfeest met veel familie en zoetigheid dus. Al fietste rond een uur of tien in de ochtend bij veel bezoekers een frietje kapsalon er ook al prima in.