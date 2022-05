Kurkdroge grond door te weinig regen: 'Minder oogst, hogere voedselprijzen'

In de afgelopen periode is er nog nauwelijks een druppel regen gevallen. Daardoor komen de tuinders in onze provincie in de problemen. Een flinke bui zou welkom zijn om de gewassen te laten ontkiemen en groeien. Zonder regen zal de oogst deels mislukken. Met als gevolg minder oogst en hogere voedselprijzen. Maar die welkome regenbui laat nog wel even op zich wachten.

Tuinder Janus Scheepers uit Heeze kijkt uit over zijn land. Met zijn voet gaat hij over de grond. Een wolkje droog zand waait op. "De grond is erg droog. De gewassen komen nu op. Door de droogte hebben sommige planten het moeilijk om goed te groeien of te ontkiemen. Het zou nu moeten gaan regenen zodat de bovengrond nat wordt en dan kunnen de planten veel makkelijker doorgroeien."

Sinds 1906 wordt in Nederland het neerslagtekort bijgehouden, met 1976 als droogste jaar tot nu toe. De verwachting is dat dit jaar wel eens het recordjaar zou kunnen gaan benaderen.

De komende twee weken gaat het niet of nauwelijks regenen, verwacht Alfred Snoek. Volgens de weerman van Weerplaza zal er vast wel eens een bui vallen, maar: "Dat zal heel lokaal zijn en in kleine hoeveelheden." Snoek voorziet ook nog eens hogere temperaturen de komende weken. "Met de oplopende temperaturen zal de verdamping gaan toenemen. Het vocht dat er valt zal snel verdampen."

"In 2018 en 2019 was het ook heel erg droog", zegt Scheepers. "Wat we in die periode hebben geleerd is dat we de akkers een klein beetje moeten beregenen. Zodat de bovenlaag nat wordt en dat draagt bij aan de groei van de planten."

Als voorbeeld toont tuinder Scheepers een stukje grond op de akker. De plantjes die daar staan verschillen in lengte. Hij laat ook zaadjes zien die niet zijn ontkiemd. "Met regen was dit veel gelijkmatiger geweest. In het beekdal hebben we nog voldoende grondwater. Toch heeft het graan moeite om te ontkiemen. Ondanks dat we meer hebben gezaaid, lijkt de opbrengst minder te worden. Dat betekent bovendien hogere voedselprijzen."

Waterschap Aa en Maas krijgt veel vragen van boeren over de droogte en het grondwaterpeil. Het waterschap zegt zich zorgen te maken over het dalende grondwaterpeil. "Echte problemen zijn er nog niet", volgens het waterschap. "Maar we zijn slecht begonnen. Maar blijft het ook zo? Voor hetzelfde geld worden mei en juni natte maanden. En is van droogte binnenkort geen sprake meer", zegt het waterschap.