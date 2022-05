Niels en Jurre (13) hebben een eervolle taak bij de herdenking op de Dam

Jurre (13) en Niels (13) uit Oss hebben deze woensdag een bijzondere taak. Ze helpen met het hijsen van de vlag en het leggen van de bloemenkransen tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Ieder jaar staan worden jongeren uit een andere provincie hiervoor gevraagd. Dit jaar zijn de Brabantse scouts aan de beurt. “Ik hoop dat mensen tijdens de herdenking écht begrijpen wat vrijheid is.”

Op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei mogen elk jaar 74 scouts en veertien zeekadetten in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar helpen op de Dam. Zij hebben dan taken die uiteenlopen van het hijsen van de vlaggen hijsen tot het in bewaring nemen van de bloemstukken. “Ik vind het wel heel erg spannend”, vertelt Jurre, “maar het gaat een heel mooie ervaring worden.” Jurre is al lang lid van scoutingsvereniging Saal van Zwanenberg in Oss. “Al vanaf de bevers”, vertelt hij. Dat is de leeftijdsgroep van 5 tot 7 jaar. Hij is gekozen uit 260 scouts die zich hadden aangemeld om mee te helpen tijdens de Dodenherdenking. Zijn taak? De vlag hijsen.

De scouts mochten aangeven welke taak ze het liefst zouden willen doen. Hoewel Jurre erg trots is dat hij de vlag mag hijsen, was dit niet zijn eerste keus. “Op nummer een stond de krans leggen. Maar ik dacht toch al dat dit niet ging lukken, daar ben ik te klein voor”, zucht Jurre. Een van de andere scouts die een belangrijke taak heeft op de Dam, is Niels. Hij is al sinds zijn zevende lid van de scoutingclub in Oss en is minstens net zo zenuwachtig voor deze woensdag als Jurre. “Maar het is wel gezonde spanning.”

Niels neemt de bloemen in bewaring. “Mensen mogen hun bloemen niet mee de Nieuwe Kerk in nemen. Ze kunnen ze bij ons neerleggen en wij bewaren ze dan”, legt de scout uit. “Ook mogen we bloemen aan veteranen geven.” Ter voorbereiding op de grote dag zijn Niels en Jurre meegeweest naar een ‘voorbereidingskamp’. “We zijn naar oorlogsmuseum Overloon geweest, hebben een Duitse oorlogsbegraafplaats bezocht, hebben een toneelstuk over onderduiken gezien en hebben met een vluchteling uit Armenië gesproken”, somt Niels op.

