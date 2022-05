Kristie (28) vertelde niet dat ze heel ziek was, tot ze geld ging inzamelen

Over haar ziekte kanker praten, dat deed de 28-jarige Kristie Schiffer uit Oirschot de afgelopen jaren liever niet. Maar nog niet zo lang geleden kreeg ze de keiharde mededeling dat de artsen in Nederland haar niet meer beter kunnen maken. Een behandeling in Mexico is nu haar enige hoop. Zaterdag startte ze daarom online een crowdfundingsactie, waardoor het voor haar geliefden in één klap duidelijk werd hoe ziek ze eigenlijk is. "Ik heb het als een bom de wereld ingegooid.”

Julia Kanters Geschreven door

"Lange tijd heb ik mijn leven geleid als eenmansleger, maar daar breng ik nu verandering in." Dat schrijft Kristie bij de crowdfundingsactie. Tot ze het bericht online zette, wisten alleen zijzelf, haar ouders én haar artsen dat de kanker uitgezaaid was.

"Ik voelde me heel onzeker."

“Ik kan heel moeilijk omgaan met de reacties van anderen op mijn ziekte” legt Kristie uit. Dat ze erg slecht nieuws te horen had gekregen, werd dus pas zaterdag duidelijk voor haar omgeving. Met één druk op de knop, kon iedereen ineens lezen over haar uitzaaiing. “Ik voelde me heel onzeker”, zegt ze. Vriendin Charlotte Dekkers hoorde wel nét voor de inzameling over de uitzaaiing van Kristie. En dat kwam heel hard binnen. “Ik had het moeten weten”, zegt de vriendin. “Maar omdat ik nog dacht dat ze schoon was, probeerde ik vooral leuke dingen met haar te doen.”

"Het is ontzettend waardevol. Ik had dat niet aan zien komen."

Nu hoopt Charlotte vooral dat haar vriendin zo snel mogelijk naar Mexico kan voor de behandeling. Die behandeling in Mexico, waar Kristie na veel onderzoek haar hoop op heeft gevestigd, kost zo'n 70.000 euro. Nadat ze hem had gedeeld via haar sociale media, was binnen 24 uur ruim een derde daarvan al ingezameld, ruim 25.000 euro. En daar is ze zelf erg blij mee: “Het is echt ontzettend waardevol. Ik had dat niet durven zien aankomen.” De inzamelingsactie van en voor Kristie Schiffer vind je hier.