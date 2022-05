Noodklok: 'Verhoog zelf voorschot stadsverwarming en voorkom tegenvaller'

Bijna de helft van de gebruikers van het warmtenet van Ennatuurlijk heeft nog altijd het voorschot niet verhoogd. Dat kan voor gigantische tegenvallers zorgen bij de eindafrekening; De boodschap: verhoog het maandelijkse bedrag dat je betaalt, anders kan de eindafrekening zomaar 500 euro hoger uitvallen.

In Brabant gebruiken zo'n vijfenvijftigduizend mensen het warmtenet van Ennatuurlijk. Een keer per jaar worden de warmtetarieven vastgesteld. Dat gebeurt altijd op 1 januari. De prijs van warmte hangt samen met onder andere de gasprijs. Omdat die zo gestegen is, is ook het warmtetarief keihard omhoog gegaan, met wel vijftig procent.

Als gebruikers hun maandelijkse bedrag niet aanpassen dan kunnen ze bij de eindafrekening in de problemen komen. Patrick van de Langenberg van Ennatuurlijk: ”We waarschuwen al lange tijd dat de tarieven dit jaar verhoogd zijn, maar er zijn klanten die er toch niets mee doen. Die hopen dat het meevalt of ze kunnen het niet missen in de maand.”

Of de eindafrekening hoger uitvalt dan verwacht, hangt ook af van het moment waarop die jaarafrekening verstuurd wordt. dat is niet voor iedereen hetzelfde. Is dat aan het begin van het jaar, dan valt de schade wel mee, omdat Ennatuurlijk dan het maandelijkse voorschot al heeft verhoogd. Komt de jaarafrekening pas in de tweede helft van het jaar, dan heb je misschien al maanden te weinig voorschot betaald en moet je wellicht flink de portemonnee trekken.

Mailen, smsén en bellen

Ennatuurlijk kiest ervoor om niet zelf tussentijds het voorschot voor de gebruikers te verhogen, maar alleen direct na de jaarafrekening. Mensen moeten dat dus zelf doen. “We adviseren het zoveel mogelijk. We mailen erover, sms’en, en helpen mensen telefonisch via de klantenservice. Als iemand het dan nog niet heeft gedaan, gaan we ook nog zelf bellen. Mensen waarderen het niet als we zonder overleg zelf het voorschot verhogen. Klanten gaan toch nog zelf over hun eigen portemonnee.”

Dekentje tegen de kou

Joke de Kock, manager Schuldhulpverlening in Tilburg herkent het dat mensen het voorschot niet willen verhogen. “Mensen zijn bang dat ze het niet kunnen betalen en dan in de problemen komen. We merken ook dat oudere mensen gewoon de verwarming uit hebben gelaten de afgelopen winter en extra’s kleding en dekentjes hebben gebruikt om de stookkosten laag te houden. Gelukkig was het ook niet zo’n koude winter.” Ze geeft als tip aan Ennatuurlijk om een tussenrekening te sturen naar de gebruikers van het warmtenet zodat iedereen ziet hoe hoog de rekening daadwerkelijk is.