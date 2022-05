Van rouwboeket een schilderij maken: 'Je kunt zo troost bieden'

Kunstenares Miriam Sanders uit Eindhoven maakt schilderijen met verf uit rouwboeketten. De kleurstoffen voor de verf haalt ze uit de bloemen die rondom de kist van de overledene hebben gelegen. Na de uitvaart van haar vader, liet Kitty Tieman uit Ulvenhout zo een schilderij maken. "Het geeft een rustig gevoel dat het bewaard is gebleven."

"Je kiest een rouwbloemwerk met de overledene in gedachte. Het is heel persoonlijk. Na een uitvaart wordt het weggegooid, maar er zit zoveel liefde en aandacht in," zegt kunstenares Sanders in haar atelier. Om haar heen staan potjes met gedroogde bloemen. Nadiet die bloemen fijn zijn gemalen, maakt ze er verf van. "Het is mooi om nog iets met de bloemen te doen. Vaak heeft iemand een lievelingsbloem. Als je daar dan een persoonlijk portret mee schildert wat je thuis hebt hangen, is dat een uniek aandenken. Een heel dierbaar iets."

Ik vind het heel mooi om mensen op deze manier troost te kunnen bieden.

Kitty krijgt voor het eerst het schilderij te zien, dat gemaakt is met de bloemen van de uitvaart van haar vader. Hij overleed in januari. Maanden is er aan het schilderij gewerkt. Tijdens het proces kreeg ze vaak foto's van de kunstenares. "De bloemen die op kleur werden gelegd, het drogen, het tot poeder maken. Dat hielp mij heel erg in de rouw. De cirkel is rond. Het is bewaard." Kijk hier hoe Kitty reageert als ze voor het eerst het schilderij ziet:

Wachten op privacy instellingen...

De kunstenares kwam op het idee nadat ze van haar vriend een bos rozen had gekregen voor haar verjaardag. Twee dagen later ging ze op vakantie en wist ze niet wat ze met de bloemen moest doen. Weggooien was zonde. "Ik heb alle blaadjes los laten drogen. Bij de uitvaart van mijn vader merkte ik dat je heel intensief bezig bent met het uitzoeken van een bloemwerk. Toen heb ik de link gelegd, dat je nog iets met een bloemstuk kunt doen." Voor haar idee kreeg ze een subsidie, zodat ze eerst tijd had om eens flink te oefenen. Daarna maakte ze van bloemen en een foto een portret van haar vader. Volgens de kunstenares is er veel interesse voor. "Het is een andere manier om je dierbare te gedenken. Het is geen gewone verf. Je kant het ook doen met as in een sieraad. Ik heb daar zelf niet zoveel mee. Ik heb meer met levende materialen. Met kleuren die voortleven op een bepaalde manier. Ik merk dat mensen heel enthousiast reageren. Dat ze het een mooi product vinden." Sanders vindt het mooi om anderen bij te mogen staan in hun rouwproces. "Het is heel bijzonder. Ik herken de kwetsbaarheid en het verdriet. Ik vind het heel mooi om mensen op deze manier troost te kunnen bieden."