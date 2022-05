Peugeot 205 onder de hamer voor 80.000 euro en Eric heeft er vier van

Eric Roos uit Helmond keek er even gek van op: op een veiling ging een Peugeot 205 GTI uit 1987 voor 82.000 euro onder de hamer. En laat Eric in de garage van zijn autobedrijf nu drie precies van dit soort exemplaren hebben staan. "En de vierde is onderweg." De prijzen van precies dit soort wagens lopen hard op, merkt hij.

Marvin Hop Geschreven door