30.000 Brabanders wachten nog op operatie die door corona is uitgesteld

Zo’n 30.000 Brabanders wachten nog altijd op een ingreep die eerder door corona moest worden uitgesteld. Dat zegt Bart Berden namens de ziekenhuizen in onze provincie. Volgens hem heeft personeel de handen vol door inhaalzorg. Het probleem wordt verergerd doordat er veel verzuim is onder het personeel.

Voor veel mensen lijkt het alsof corona ver weg is: er zijn geen regels meer waar we ons aan moeten houden. Ook in de ziekenhuizen slokt ‘corona’ met 160 patiënten nog maar een paar procent van het geheel op. Toch zorgen de naweeën van de coronagolven nog altijd voor ellende. “Corona is grotendeels weg. Maar er liggen relatief veel grieppatiënten en er is een hoog ziekteverzuim onder personeel. Het dubbele aantal ziekenhuismedewerkers van normaal zit thuis”, stelt Bart Berden. “Dat maakt het lastig om toe te komen aan inhaalzorg, aan de 30.000 Brabanders die nog wachten op een ingreep.” Toch is het de ziekenhuizen gelukt die wachtlijst flink in te korten. Halverwege december waren er namelijk 50.000 Brabanders wiens behandeling op de lange baan werd geschoven.

“Ziekenhuizen zijn al lange tijd druk met het opleiden van veel mensen, maar dat kost tijd. Ook proberen we te voorkomen dat medewerkers niet meer bij ons willen werken. Daarnaast vinden we nieuwe manieren om voor mensen te zorgen: zo zijn er veel behandelingen die op afstand worden gedaan. Dan hoeven patiënten ook niet per se meer naar het ziekenhuis te komen”, legt Berden uit. Als alles meezit, is de inhaalzorg aan het einde van het jaar weggewerkt. Maar, zo zegt de ziekenhuisdirecteur, dan moet wel alles meezitten. En mag er bijvoorbeeld niet nog een nieuwe coronagolf komen die veel ziekenhuiszorg inneemt. Berden: “Dat is spannend. Want waarom zou dat niet gebeuren?”

"Er mag wel iets meer respect zijn voor onze ziekenhuismedewerkers."