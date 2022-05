Do vervangt Glennis Grace in Beste Zangers Live na supermarktschandaal

Zangeres Do zal later deze maand Glennis Grace vervangen tijdens Beste Zangers Live. Maandag maakte de organisatie van het concert in Ahoy bekend dat Grace uit de line-up geschrapt wordt.

Sven de Laet Geschreven door

Dat heeft waarschijnlijk alles te maken met het gedoe in een Jumbosupermarkt van half februari, waarbij Glennis Grace meerdere medewerkers zou hebben mishandeld. Ze ging daar verhaal halen, omdat haar zoon in de winkel zou zijn aangevallen. De organisatie ging maandag in een statement niet specifiek in op de mishandelingen. "Beste Zangers staat voor verbinding door middel van muziek en interactie met elkaar (artiest en publiek). Op dit moment kunnen we dit niet waarborgen met Glennis Grace in de line-up." Do zelf beweert overigens dat ze niet specifiek als vervanger van Grace zal optreden tijdens het concert. Ze zou naar eigen zeggen sowieso al op het podium verschijnen. Toch stond haar naam tot nu toe nog niet vermeld bij de line-up op de website. Wie Do wil zien zingen bij Beste Zangers Live, kan op 13 en 14 mei terecht in Ahoy.