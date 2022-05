82 jaar na de ramp bij Willemstad zoekt Ingrid naar de broer van haar vader

Stel: je overleden vader heeft een tweelingbroer waarvan hij niets wist of waar hij nooit over heeft verteld. Het lijkt een sterk verhaal, maar het is een vraag die zussen Ingrid en Hilde van Biesen uit het Vlaamse Mazenzele al bijna zeven jaar bezighoudt. Toen zagen zij een man in Willemstad die zo sprekend op hun vader leek, dat het welhaast een broer moest zijn. Of was het toch een vreemde dubbelganger? Het verhaal gaat 82 jaar terug in de tijd.

Op 30 mei 1940 liep het Duitse schip Rhenus 127, volgepakt met Belgische krijgsgevangenen, op een zeemijn bij Willemstad. Onder de 167 slachtoffers was ook de opa van Ingrid en Hilde: Cornelius Frans Van Biesen.

Zijn dood maakte van zijn vrouw een weduwe, die zwanger was en maanden later beviel in het Vlaamse Moorsel. Frans van Biesen werd geboren, de vader van Ingrid en Hilde. Volgens Ingrid worstelde haar vader met het feit dat hij de zijne nooit had gekend. Maar was dat wel de werkelijke reden? Het antwoord nam haar vader mee zijn graf in.

"Die man had alle gelijkenissen met mijn vader en liep daar samen met zijn vrouw. We stonden perplex."

In juni 2015 kwamen Ingrid en haar dochter in Willemstad, de plaats waar haar opa het leven liet. In het vestingstadje zag ze een man die haar adem deed stokken: hij leek namelijk als twee druppels water op haar overleden vader. "Die man had alle gelijkenissen met mijn vader en liep daar samen met zijn vrouw. We stonden perplex."

Ingrid stond aan de grond genageld. "Mijn dochter vroeg nog of ze hem mocht aanspreken, maar wij durfden niet", vertelt Ingrid. De vrouw die antwoord had kunnen geven op de vraag of er misschien ooit een tweelingbroer was, is de oma van Ingrid en Hilde, Suzanne van den Broeck. Maar zij sprak nooit met haar zoon of kleinkinderen over de geboorte van een tweeling. "Het was op 31 januari 1941 natuurlijk oorlogstijd. Er was chaos. We hebben wel gezocht in de geboorteakte van mijn vader, maar daar staat niks over dat hij een een broer had."

"We zijn ook op de begraafplaats gaan zoeken, maar we weten niet of die man ook de naam Van Biesen droeg."

Zeven jaar na dato probeert ze nu met haar zus en echtgenoot nog altijd om antwoord te krijgen op de vraag of die man toch de tweelingbroer van haar vader zou kunnen zijn geweest. Zelf hebben ze ook al het nodige onderzoek verricht. Ingrid: "Tijdens deze paasdagen zijn wij opnieuw naar Willemstad gegaan. Bij de VVV hebben we de foto van papa laten zien en een mevrouw herkende in hem een man die daar woont. Of heeft gewoond, want ze vreesde dat hij niet meer leeft. Ze verwees ons door naar een vrouw van 99 jaar, maar die herkende de foto niet."