112-nieuws: felle brand verwoest tiny house• aanhouding in drugsonderzoek

19.45

In het onderzoek naar een groep die zich zou bezighouden met productie van en handel in synthetische drugs, is maandag een 33-jarige Nederlander aangehouden op een vliegveld in Spanje. Dat maakte de politie dinsdag bekend. Eerder werden in dit onderzoek al dertien andere verdachten aangehouden. De criminele organisatie, zou zich op grote schaal bezighouden met de productie van synthetische drugs. Meerdere drugslabs werden gedurende het onderzoek opgerold, onder meer in Eindhoven.