112-nieuws: geen treinen door aanrijding • brandweer blust met gieter

09.10

Een 35-jarige man uit Hoeven is dinsdag aangehouden, omdat hij in zwaar vuurwerk zou handelen. Via het berichtenkanaal Telegram zou hij vuurwerk hebben verkocht. De politie achterhaalde dat de man een opslag in Delft had. Bij een doorzoeking vonden agenten er 100 kilo, waarvan het gros illegaal vuurwerk bleek te zijn. Al het vuurwerk is in beslag genomen en wordt nog vernietigd.