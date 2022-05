Mathieu van der Poel mikt op de roze trui in de Ronde van Italië

Mathieu van der Poel wil vrijdag in de eerste etappe van de Ronde van Italië gelijk de roze leiderstrui pakken. Maar hij denkt niet dat het makkelijk wordt. "Ik moet nog zien dat het steil genoeg is zodat de echte sprinters afhaken." Het is de eerste keer dat Mathieu van der Poel de Giro rijdt. Woensdag blikte Van der Poel vooruit.

1. Wat betekent de Ronde van Italië voor jou? “Ik ben altijd een grote fan geweest van de Ronde van Italië. In 2017 was het mooi toen Tom Dumoulin won. Het is gewoon ‘cool’ dat ik hier nu zelf kan rijden.” 2. Hoe groot is jouw droom om de roze (leiders)trui te dragen? “Die droom is minder groot dan de gele trui van de Tour de France. Ik ga er natuurlijk wel voor, maar het wordt niet makkelijk.” 3. Alberto Contador won ooit de Ronde van Italië en ook Tour en hij heeft gezegd dat jij de Giro ook kunt winnen. Wat denk je daarvan? “Nou misschien kan ik op de eerste dag in het roze komen, maar na drie weken nog in het roze dat denk ik niet.” 4. Hoe is het eigenlijk met je rug, vooral met het oog op de loodzware laatste week? “Ik heb veel vraagtekens. De laatste week met de grote bergen wordt zwaar. Ik moet zien hoe mijn lichaam reageert.” 5. Het plan om na de Giro dit jaar ook de Tour de France te rijden staat nog steeds? “Ik heb me voorbereid op beide koersen, ook voor de bergen. Van deze grote rondes word je toch een betere renner. Voor mij levert het rijden van twee grote rondes geen extra druk op.” De Giro begint vrijdag in Hongarije met een etappe van 196 kilomter. Op 21 mei finisht het peloton met een tijdrit in Verona.