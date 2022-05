Tussen Tilburg en Boxtel reden urenlang geen treinen na een aanrijding op het spoor. dat gebeurde om één uur. Rond vijf uur kwam het treinverkeer weer op gang. Tijdens de stremming werden de reizigers met bussen naar hun bestemming gebracht.

Op hetzelfde traject was later in de middag tussen Boxtel en Eindhoven een wisselstoring. Ook die storing was rond vijf uur voorbij.