Olivier bouwde in 200 uur zijn eigen Lamborghini van karton

Een eigen Lamborghini, er zullen niet veel 12-jarigen zijn die kunnen zeggen dat ze dat hebben. Olivier Backx uit Alphen is daar wel een van én hij bouwde hem helemaal zelf. Ruim tweehonderd uur kostte het hem. Een rijbewijs heeft Olivier er niet voor nodig, want zijn auto is volledig van karton. "Hij is super gaaf geworden, alles past mooi bij elkaar", vertelt hij trots.

Zo'n Lamborghini maak je niet zomaar met een schaar en wat lijm. Het was een flinke opgave voor de jonge bouwer. "Ik ben er al sinds de vorige zomervakantie mee bezig, drie kwart jaar dus. Na school en in het weekend: altijd als ik tijd vrij had ging ik hieraan werken. In totaal heeft er meer dan tweehonderd uur in gezeten."

De kartonnen Lamborghini staat woensdagochtend in de zon op de oprit van de familie Backx tentoongesteld. Het is niet zomaar een autootje van karton: alle details kloppen. Zo heeft Olivier zelfs remschijven gemaakt die door de velgen heen te zien zijn. Hij vertelt er trots over. "Met de wielen ben ik het langst bezig geweest, de velgen vind ik heel mooi geworden."

Hij vertelt het alsof het niets is, maar stiekem is Olivier enorm trots. "Alles past mooi bij elkaar, dat vind ik heel cool." De creatie trekt dan ook veel bekijks: vrienden van Olivier en wat buurtbewoners staan woensdag zijn auto te bewonderen.

De jongen is gek op Lamborghini's. "Als ik er eentje zie rijden denk ik altijd: dat is echt een mooie auto. Hij is laag en kan heel snel rijden. Als ik er geld voor heb, wil ik later een echte Lamborghini." Toegegeven, dat is niet de echte reden dat Olivier juist deze auto uitkoos om te bouwen: "Het is ook niet de moeilijkste auto om te maken."

Nu het project af is, denkt Olivier alweer na over een volgende uitdaging. "Het lijkt me wel leuk om een nieuwe te maken. Dan wordt het weer een snelle auto. Een Ferrari of McLaren. Geen Fiat 500 ofzo, dat vind ik maar niks."

Zijn kartonnen Lamborghini gaat de markt op, want Olivier wil na al dat harde werk wel wat geld verdienen. "Hij staat te koop, dus als je van auto's houdt is dit misschien wel cool om in je huis te hebben staan. Het is iets wat niet veel mensen hebben." Geïnteresseerden mogen bieden, maar de auto gaat niet voor minder dan 250 euro weg.