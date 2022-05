Duitse 'vliegende bom' verwoestte Harry's leven: 'Iedereen was meteen dood'

Op 1 februari 1945 lieten 22 Tilburgers het leven door de Duitse 'vliegende bom', het eerste onbemande straalvliegtuig ter wereld. Een bom die in één klap tientallen huizen en levens aan de Minister Talmastraat verwoestte. Harry Buster (93) verloor een groot deel van zijn familie. Woensdag werd een monument voor de slachtoffers officieel onthuld.

Op 1 februari 1945, om 12.10 uur was het moment van impact. Al werd Tilburg officieel op 27 oktober 1944 bevrijd, de vliegende bommen bleven met regelmaat boven Tilburg hangen. “In die tijd aten de werknemers hun warme maaltijd tussen de middag en waren de kinderen thuis van school. Alle gezinnen waren op dat moment, in die straat, bij elkaar.”

Het monument was na 77 jaar toe aan vervanging. Het was groen uitgeslagen van de algen en de 22 namen waren niet meer te lezen. Dat moest anders, vond schrijver Paul Spapens. Het Oranjecomité ging er samen met de gemeente mee aan de slag.

Harry Buster was vijftien en woonde toen aan de van Bylandstraat in Tilburg. “We zaten rustig aan tafel te eten met z’n allen, tot de buren naar ons toe kwamen gerend. Ze vertelden dat er een bom was gevallen op de Minister Talmastraat. Ik rende er meteen heen.”

Wat hij toen aantrof was verschrikkelijk, vertelt Buster geëmotioneerd. Zijn oom, aangetrouwde tante en acht kinderen waren in één klap weggevaagd door die vliegende bom. “Er was van dertien wevershuizen niks meer over. De puinhoop was door de hele straat verspreid. Ze moesten wel dood zijn, dacht ik.” Hij is de enige die het verhaal van zijn familie kan navertellen, al doet hij dat niet graag.

Zijn familieleden krijgen het alleen te horen als ze ernaar vragen. “Als ik nog familie over had uit die tijd, dan was het anders. Dan hadden we samen ons verhaal gedaan.” Al hoeft het voor Harry ook niet. Ook als klein jongetje hield hij zich altijd sterk. “We moesten allemaal verder gaan. We hadden geen keuze en wilden er niet bij stilstaan. Wat dat betreft zijn we keihard.”