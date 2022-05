Bommenwerper crashte in de oorlog bij Vinkel, slachtoffers krijgen monument

Wachten op privacy instellingen... Het monument aan de Weerscheut in Vinkel. Eric Isted, vader van Maureen Dean Volgende Vorige 1/3 De onthulling van de monumenten in Vinkel

De Tweede Wereldoorlog was woensdag ook in Vinkel weer even heel dichtbij. Daar werden monumenten onthuld voor de slachtoffers van een grote vliegtuigcrash uit de Tweede Wereldoorlog. Een bommenwerper van de RAF werd door een Duits toestel werd geraakt. Er volgde een crash, die veel slachtoffers eiste. Zij hebben nu allemaal hun eigen monumentje, dat door nabestaanden werd onthuld.

Onder hen Maureen Read (79) uit Engeland, de enige dochter van Eric Isted die in 1942 omkwam in Vinkel. De Short Stirling bommenwerper waarin hij zat, werd geraakt door een Duitse nachtjager. Alle zeven inzittenden, militairen van de RAF, kwamen om. Dat ze nu een herdenkingsmonument hebben vlakbij het veld waar hun vliegtuig neerstortte, is voor Maureen Read heel emotioneel. "Het gebeurde in juli 1942, drie maanden voor mijn geboorte", vertelt Maureen. "Als kind wilde ik niets liever dan dat ik mijn vader zou vinden." Toen haar moeder naar het verzorgingshuis verhuisde, vond ze op zolder een doos met foto’s en brieven uit die oorlogsjaren. Dat wakkerde haar belangstelling weer aan.

"Door de foto's weet je wie die mannen waren."

Zoekend op internet stuitte Maureen op het dorpje Vinkel. “Ik ben hier nu voor de vijfde keer. Iedere keer word ik weer emotioneel. Er gaat zoveel door je heen, het is bijna niet in woorden uit te drukken.” Ze is blij dat haar vader nu samen met de rest van de bemanning, een monument heeft aan de Weerscheut in Vinkel, vlakbij het veld waar de bommenwerper neerstortte. “Het is prachtig, zeker met de foto’s van de mannen, zodat je weet wie ze waren.” Verderop richting Nuland werd woensdag aan diezelfde Weerscheut een tweede monument onthuld. Dat herdenkt de vijf bemanningsleden van een Cromwelltank. Zij kwamen om het leven toen granaat van de Duitsers precies via het kijkgat de tank inkwam en ontplofte.

"Hij werd onder het neerstortende vliegtuig geslingerd."