Carnavalskraker helpt bedrijf uit Veghel aan nieuwe collega's

Veel bedrijven zitten te springen om personeel, Geert van der Heijden werft op een wel hele originele manier. Hij maakte samen met zijn team van Vindingkracht13 uit Veghel een eigen geschreven nummer op de melodie van carnavalskraker ‘Toreador’. En mét succes: binnen twee dagen zijn twee van de vier vacatures ingevuld.

Julia Kanters Geschreven door

“Het begon eigenlijk als een idee om mijn vriendin ten huwelijk te vragen”, vertelt oprichter Geert van der Heijden. “Iedereen geeft al een ring, dus ik dacht ik geef een ringtoon.” En het pakte goed uit, want inmiddels mag hij haar zijn verloofde noemen. Later heeft hij met zijn team de tekst bedacht en het hele nummer gemaakt voor een oproep voor nieuw personeel. Zelf heeft Geert het nummer niet gezongen, maar een vriend van hem: Marcel Remco. “Hij is echt een c-artiest, maar ik vind dat hij prachtig kan zingen”, zegt Geert. Toch zit er nog verbetering in, want als bedankje kreeg Marcel zangles.

"Ze waren sprakeloos."

Geert wilde drie specifieke vrouwen aannemen, die dan ook apart worden benoemd in het nummer. “Ik wilde ze gewoon heel graag in mijn team, dus op deze manier hoopte ik ze over te halen”, legt hij Geert uit. De drie konden dan ook niet geloven dat zij werden benoemd in het nummer. “Ze waren sprakeloos.” En die reactie mocht wat kosten. In totaal kostte het maken van de singel en de videoclip rond de vierduizend euro. “Maar dat is het dubbel en dwars waard”, vindt Geert. Het nummer heeft met de videoclip namelijk zeker indruk gemaakt: twee van de vier vacatures zijn ingevuld. Waarvan één van die drie dames: de 21-jarige Demi Oosterbaan. Zij zag de videoclip en werd meteen enthousiast. “Toen ik het nummer hoorde, herkende ik mij direct erin”, zegt ze. Het nummer was dan voor haar het laatste zetje om te solliciteren.

"Misschien maken we ook nog een rap of een kerstnummer."

Dat Geert dit nog vaker wil doen, is zeker. “Misschien rap of een kerstnummer. Ergens waar we weer helemaal onze passie in kwijt kunnen. We zitten vol creatieve ideeën.”