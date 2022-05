Uitgegleden paard met hulp van brandweer op vier benen

In de Nieuwstraat in Gilze is woensdagavond een paard, dat voor een menwagen stond, uitgegleden. Dat gebeurde toen het 27-jarige paard met de menwagen wilde afslaan naar de Meester Schrauwenstraat.

Het paard kon na de val niet zelfstandig opstaan. Met een kraan heeft de brandweer het paard weer op zijn benen gezet. Daarna is het paard door een dierenarts nagekeken. Waardoor het dier onderuit is gegaan, is onbekend.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision