A59 bezaaid met brokstukken na ernstig ongeluk bij Terheijden

Op de A59 bij Terheijden vond woensdagavond een ernstig ongeluk plaats. Een automobilist botste daar op een andere auto. Dit gebeurde rond elf uur, vlak voor de afslag naar Terheijden.

De brandweer, ambulancemedewerkers en agenten kwamen massaal naar de A59 om het slachtoffer uit de voorste auto te bevrijden.

Brokstukken

Na de botsing was de weg over een lange afstand bezaaid met brokstukken en slipsporen, laat een 112-correspondent weten. Het overige verkeer werd door Rijkswaterstaat over de vluchtstrook langs de plaats van het ongeluk geleid.