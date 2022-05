Bosschenaar (44) overleden na aanrijding op A59, dader was onder invloed

Een automobilist is woensdagavond om het leven gekomen op de A59 bij Terheijden. De auto waarin deze man - een 44-jarige Bosschenaar - zat, werd aangereden door een andere automobilist. Die was onder invloed.

De aanrijding vond rond elf uur plaats, vlak voor de afslag naar Terheijden.

Rijbewijs ingevorderd

De brandweer, ambulancemedewerkers en agenten kwamen massaal naar de A59 om het slachtoffer uit de voorste auto te bevrijden maar hij kon niet meer gered worden.

De andere betrokken bestuurder, een 36-jarige man uit Breda, is aangehouden. Nadat uit de blaastest bleek dat hij onder invloed was, is ook een bloedtest bij hem afgenomen. Die moet uitwijzen waarvan hij precies onder invloed was. Het rijbewijs van de Bredanaar is ingevorderd.

Brokstukken

Na de botsing was de weg over een lange afstand bezaaid met brokstukken en slipsporen, laat een 112-correspondent weten. Het overige verkeer werd door Rijkswaterstaat over de vluchtstrook langs de plaats van het ongeluk geleid.

Hoe de aanrijding kon plaatsvinden, wordt onderzocht. De politie vraagt getuigen zich te melden.