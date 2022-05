Brand in cel PI Vught, veel politie op de been rond de gevangenis

In de penitentiaire inrichting in Vught woedde woensdagnacht brand. Volgens een correspondent was het vuur rond kwart over vier uitgebroken in een van de cellen.

Volgens de 112-correspondent zou een gevangene de brand gesticht hebben. Deze gevangene zou bij de brand gewond zijn geraakt en met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht zijn. Veel rook

Bij de brand zou veel rook zijn vrijgekomen. De brandweer had de brand snel onder controle. Op welke afdeling de brand woedde, is niet bekend. Veel politie op de been

Na de brand was er volgens de 112-correspondent rond de penitentiaire inrichting veel politie op de been. "Voor de ingang van de PI stonden diverse politievoertuigen opgesteld, maar ook in de Boslaan vlakbij de IJzeren Man stonden politievoertuigen, evenals ter hoogte van de rijksweg N65 waar een aantal voertuigen van de Landelijke eenheid stond opgesteld."

Na de brand in de PI in Vught waren op diverse plaatsen in de omgeving politieauto's te zien (foto: SQ Vision).