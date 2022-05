Na koperdiefstal rijden er weer treinen tussen Den Bosch en Geldermalsen

Het treinverkeer tussen Den Bosch en Geldermalsen is donderdagochtend rond kwart voor elf weer hervat. Dat lag eerder nog stil nadat dieven koper van het spoor hebben gestolen. Dat laat de NS weten.

Koperdieven sloegen in de nacht van woensdag op donderdag toe in de buurt van het Gelderse Hedel. Vanaf negen uur was een bedrijf in de weer om de boel te repareren. Vanaf dat moment lag het treinverkeer ruim anderhalf uur stil.

Veel geld

Bliksem­afleiders, bekabeling en spoor­staven zijn gewild onder dieven. Ze leveren namelijk veel geld op. Volgens ProRail is de diefstal op het spoor een groot probleem. Niet alleen leidt het vaak tot forse vertragingen voor reizigers. Ook kost koperdiefstal ProRail veel geld.

Om te voorkomen dat koper wordt gestolen, zet ProRail camera's en particuliere bewakers met honden in.