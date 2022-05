Automobilisten massaal met telefoon bezig achter stuur, meer dan 100 boetes

Meer dan honderd automobilisten zijn woensdag betrapt op het vasthouden van hun mobiele telefoon terwijl ze aan het autorijden waren over de A16 en A59. Dat maakte de politie donderdagochtend bekend. De automobilisten hebben een bekeuring gekregen.

De automobilisten werden betrapt vanuit een touringcar of gefotografeerd met een zogenoemde monocam. "Het smartphonegebruik achter het stuur lijkt er bij sommige weggebruikers ingeslopen en dat moet veranderen", benadrukt de politie.

'Gevaarlijk voor jezelf en mede-weggebruikers'

Afleiding is volgens de politie een van de belangrijkste oorzaken waardoor ongelukken in het verkeer ontstaan. "Het is gevaarlijk voor jezelf en je mede-weggebruikers om tijdens het rijden je smartphone te bedienen", benadrukt een woordvoerder.

Daarom hielden agenten, ondanks de huidige cao-acties, een controle vanuit de touringcar en gingen ze in gesprek met de automobilisten over de gevaren van afleiding in het verkeer. In totaal kregen 143 mensen een bekeuring. De meeste bekeuringen werden uitgeschreven vanwege het gebruiken van de smartphone achter het stuur. Dertien bestuurders werden bekeurd vanwege onder meer rechts inhalen, bumperkleven en het rijden over een verdrijvingsvlak.