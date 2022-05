Nieuwbouwhuis Pepijn en Lemke een jaar vertraagd waardoor kosten oplopen

Pepijn (30) en Lemke (24) uit Terheijden wachten al twee jaar op een nieuwbouwhuis. Toen de bouw van hun huis op het punt van beginnen stond, bleek de grond vervuild waardoor de bouw gestaakt werd. Het gevolg is dat zij noodgedwongen huren waardoor ze dubbele lasten betalen. "Het is pittig want sparen zit er niet in."

Evie Hendriks Geschreven door

De woningmarkt zit muurvast. Starters hebben geluk als zij een huis vinden in tijden van een woningtekort. Hoe dat komt, wordt in deze video uitgelegd.

Toch wisten Pepijn en Lemke bouwgrond te bemachtigen. Het stel tekende in februari 2020 vol trots de overeenkomst voor hun eerste nieuwbouwhuis in de wijk De Weelde in Terheijden. Ze verwachtten in het najaar van 2021 in te trekken maar dat liep anders. "Toen ze begin vorig jaar startten met de bouw van de wijk bleek de grond ingewikkelder vervuild dan daarvoor gedacht werd", vertelt Pepijn. Op het terrein zat voorheen het boerenbedrijf Oonincx. "In de bodem zat onder andere staal en hout."

Door de vervuilde grond moest het bodemsaneringsplan worden aangepast en dat is niet van de een op de andere dag geregeld. Het saneringsplan wordt aangepast via de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. "Het is vervelendste aan de situatie is de onzekerheid waar je in leeft en de energie die dat kost. Je weet niet wanneer de bouw hervat wordt." In februari van dit jaar werd de bouw van de nieuwbouwwijk dan toch hervat, maar de grond werd in juni 2020 gepasseerd. "Dat betekent dat we al twee jaar lang de vaste lasten voor de grond betalen, maar we zijn ook aan het huren in Breda als tussenoplossing."

Dubbele vasten lasten voor een jong stel wachtend op hun eerste huis midden in een wooncrisis. "Dat is erg pittig. We dachten nog wat geld te kunnen sparen voor de afwerking van het huis maar dat zit er niet in." Ondertussen ligt de fundering van het huis en zijn ze bezig met de begane grond. "Het was een hele opluchting toen we zagen dat het huis eindelijk vorm kreeg. We waren laatst voor het eerst op de bouwplaats en stonden in onze 'tuin'. Dat was heel speciaal."

De bouw van het huis is begonnen (eigen foto).