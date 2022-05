Festivalbezoekers in Den Bosch staan meer dan ooit stil bij vrijheid

Het bevrijdingsvuur werd donderdag ontstoken tijdens een optreden van Duncan Laurence op het bevrijdingsfestival in Den Bosch. Bezoekers genieten met volle teugen maar staan na de coronacrisis en tijdens de oorlog in Oekraïne extra stil bij hun vrijheid. "Een selfie met Rutte kan bij ons gewoon."

Op een groot veld op de Pettelaarsche Schans in Den Bosch zitten honderden festivalbezoekers op kleedjes te genieten in de zon. Bij het podium staat het vol voor een optreden van Duncan Laurence. Terwijl de artiest optreedt, steken premier Rutte, burgemeester Mikkers en jeugdburgemeester Noah samen het bevrijdingsvuur aan.

Even daarvoor vertelden Mikkers en Rutte over hoe zij Bevrijdingsdag ervaren met een oorlog in Oekraïne. "Ik hoop dat we vandaag onze vrijheid kunnen vieren maar ook laten zien dat we solidair zijn aan de Oekraïeners", zegt Rutte.

De oorlog blijkt ook het gesprek van de dag onder bezoekers. "Kunnen we dit wel doen", vraagt een bezoekers zich hardop af. "Toch denk ik dat we juist nu stil moeten staan bij wat vrijheid betekent."