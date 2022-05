Meerdere wapens en drugs in huizen: drie mannen uit Waalwijk opgepakt

Na een wapen- en drugsvondst heeft de politie woensdagavond in Waalwijk drie mannen opgepakt. Agenten vielen drie woningen aan de Madeliefstraat van de mannen binnen.

Veel meer dan dat er tussen de wapens ook vuurwapens zijn gevonden, wil de politie niet kwijt over de zaak. Reden is volgens een woordvoerder dat het gaat om 'een lopend onderzoek'. Zo blijft onduidelijk hoeveel en welke drugs zijn gevonden. De drie verdachten zitten vast en worden verhoord. De drugs en wapens zijn in beslag genomen.

De politie viel volgens een 112-correspondent rond zeven uur 's avonds de huizen binnen. Daarbij sneuvelde tenminste één raam van een voordeur. De doorzoekingen duurden de hele avond. Tijdens de actie stonden zeker zeven politieauto's in de straat.