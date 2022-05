Gigantische muurschildering op flat Den Bosch moet stad mooier maken

De handen van Jan van Gils zitten onder de zwarte en blauwe verf. Samen met andere studenten van de kunstacademie St. Joost is hij al de hele dag druk in de weer om de Braziliaanse kunstenaar Pixote Mishu te helpen. Die maakt een levensgroot schilderij op de blinde muur van een flat in Den Bosch.

Malini Witlox Geschreven door

Het schilderij aan de Copernicuslaan is tien meter breed en vijftien meter hoog en dus moeten de kunstenaars geen hoogtevrees hebben. Met een ladder en glazenwasserskar gaan ze naar boven. Op zulke enorme hoogte schilderen is Van Gils niet gewend. “Het is eerst heel goed vasthouden, maar langzaam wen je eraan en kun je focussen op het schilderen.” De komst van het kunstwerk is een initiatief van het Open Art Museum en de stichting King of Colors. “Het is de eerste muurschildering in Den Bosch West”, aldus stichtingsvoorzitter Stefan van Ham. In eigen land is Pixote Mishu volgens hem een bekend kunstenaar, maar het is de eerste keer dat hij buiten eigen grenzen zo’n groot kunstwerk maakt.

"Ik kijk elke dag een paar uur naar de vorderingen"

Mishu is er weken mee bezig, eerst is er op de muur een schets gemaakt, later is die ingekleurd. Dat schilderen gaat niet met penseel en potlood, maar met spuitbussen. Het schilderij bestaat uit een enorm hoofd in inheemse kleuren. “Een eerbetoon aan een vriend van Mishu, een vorig jaar overleden kunstenaar”, zegt Van Ham.

