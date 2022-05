Michael van Gerwen in Premier League-finale onderuit tegen Jonny Clayton

De twee beste darters van dit Premier League-seizoen stonden donderdag in de finale van speelronde dertien tegenover elkaar. Michael van Gerwen, die eerder op de avond afrekende met Joe Cullen en Michael Smith, moest in de finale zijn meerdere erkennen in Jonny Clayton: 6-3.

Van Gerwen en Clayton gingen in de finale lange tijd gelijk op, tot 4-3. Mighty Mike kreeg de kans om op gelijke hoogte te komen, maar vier pijlen op een dubbel gingen mis. Daar zat meteen het verhaal van deze speelronde, want Van Gerwen raakte slechts 27 procent van alle kansen die hij kreeg op de dubbels. Clayton profiteerde van die missers en kwam daardoor op een 5-3 voorsprong.

Scorend was Van Gerwen de hele avond goed, maar op de dubbels kende hij dus veel problemen. "Ik was de hele avond niet super. Het was niet honderd procent geconcentreerd. Toch drie punten en de finale gehaald. De dubbels waren vandaag gewoon dramatisch. Dat mag ik mezelf aanrekenen, uiteindelijk moet ik gewoon blij zijn met drie punten", zei hij tegenover ViaPlay.

Van Gerwen kreeg te horen dat hij iets meer dan een kwart van de dubbels wist te raken. “Dat is ondermaats. Dat is gewoon niet goed genoeg, klaar.” Toch was er ook tevredenheid, want de play-offs zijn zo goed als zeker bereikt. “Dat is het allerbelangrijkste. Maar je wil natuurlijk meer, daarom is het ook balen.”

Weg naar de finale

In de kwartfinale en halve finale moest er in de wedstrijd van Van Gerwen een beslissende leg aan te pas komen. Mighty Mike begon de dertiende speelronde met een wedstrijd tegen Joe Cullen. Hij kwam op een 5-2 voorsprong, maar zag Cullen vervolgens drie legs op rij pakken. Dat kwam mede door een hoop missers op de dubbels van Van Gerwen. Uiteindelijk was het toch de darter uit Vlijmen die won.

In de halve finale was Van Gerwen met 6-5 te sterk voor Michael Smith. De Engelsman kwam na een 2-0 achterstand via vier gewonnen legs op rij op een 4-2 voorsprong. Dit keer kwam MvG goed terug in de wedstrijd. Met een 104-finish gooide Van Gerwen zich uiteindelijk naar de finale.

Tweede

Van Gerwen blijft tweede in de Premier League-stand. Het gat met Clayton is nu zes punten. De voorsprong op James Wade is drie punten, terwijl nummer vier Peter Wright al acht punten minder heeft.