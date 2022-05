112-nieuws: man aangehouden na ernstige botsing • scooters gebotst

17.34

Een bestelbus is vrijdagmiddag op een boom gebotst bij Handel. De bijrijder is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

De bestuurder verliet de plaats van het ongeval en werd later aangehouden door de politie. Hij is zelf ook gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis in Helmond gebracht.

Waarom de man de plek van het ongeval is nog onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart. Het ongeval gebeurde op een rechte weg en vooralsnog is het onduidelijk of er andere voertuigen bij het ongeval betrokken zijn.