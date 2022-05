Vader Jan en zoon Bart gloeien van succes Feyenoord: 'Nu samen naar finale'

De kolkende massa donderdagavond in het stadion van Olympique Marseille zullen Jan Corsten en zijn zoon Bart niet snel vergeten. Samen hebben de Feyenoordfans uit Mariahout donderdag mooie nieuwe herinneringen gemaakt, zo vertellen ze vrijdagochtend in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. "Een heel klein beetje hebben we geslapen", vertellen ze nadat hun Feyenoord zich plaatste voor de finale om de Conference League.

"Het was zo spannend", vertelt vader Jan. Maar uiteindelijk viel die spanning weg toen het Feyenoord was gelukt het broodnodige gelijkspel uit het vuur te slepen. "Zo hoort het ook. De spanning opvoeren en dan ontladen. Het was gewoon geweldig."

Natuurlijk hebben ze er altijd vertrouwen in gehad dat het Feyenoord zou lukken om de finale te halen. Anders moet je volgens Jan niet eens naar zo'n wedstrijd gaan. "Altijd achter je club staan. In slechte en in goede tijden", is zijn devies. "En de tijden zijn op dit moment vrij aardig."

En nu op naar de finale op 25 mei in Tirana, de hoofdstad van Albanië? Jan is nog wat voorzichtig. Maar Bart is duidelijk: "We gaan! Dit zijn zulke mooie herinneringen samen met mijn vader. Fantastisch!" Hij is er dan ook van overtuigd dat hij net als twintig jaar geleden, toen Feyenoord voor het laatst een Europese finale speelde en won, opnieuw met zijn vader in het stadion zal zitten.

En over de uitkomst van die wedstrijd, waarin AS Roma de tegenstander is, zijn vader en zoon duidelijk: Feyenoord gaat die Europese prijs pakken. Winst met 3-1 is de voorspelling van Jan. En Bart doet er met 4-1 zelfs nog een schepje bovenop. Oud-Feyenoorder Rick Karsdorp die nu bij Roma in de verdediging speelt, is volgens Jan de zwakke schakel. "Die wordt heel zenuwachtig", voorspelt hij.