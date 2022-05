Tilburger betrapt man op de scooter van zijn vriendin en trekt hem eraf

Een 22-jarige Tilburger heeft donderdagnacht een Poolse man (40) betrapt, die op de net daarvoor gestolen scooter van zijn vriendin reed. Hij wist hem uiteindelijk in te halen en van de scooter te trekken. De Pool is aangehouden en wordt verdacht van heling.

De eigenaresse (22) van de scooter werd donderdagnacht rond vijf uur wakker gemaakt door haar moeder. Die had gezien hoe de scooter werd gestolen, die voor het huis in de wijk Korvel stond. De vrouw belde meteen haar vriend, waarna ze elk met een auto op onderzoek uitgingen in de buurt.

Achtervolging

De vriend zag niet veel later op de Oerlesestraat een onbekende man rijden op de scooter. Hij achtervolgde hem en riep meerdere keren dat de man moest stoppen. Uiteindelijk wist hij de scooter op de Trompstraat in te halen. Daar pakte hij de voorbijrijdende man vast, die daardoor op de grond viel. Op dat moment kwam ook zijn vriendin aangereden, die de politie al had gebeld.

De Pool probeerde nog een mes open te klappen, maar dat lukte niet. Hij is aangehouden en zit op dit moment vast.