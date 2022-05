Grote zoekactie naar vermiste vrouw in het Mastbos bij Breda gestaakt

De politie was vrijdagochtend in het Mastbos en bij de Galderse Meren bij Breda op zoek naar de vermiste Marleen de Wijs. De 41-jarige vrouw wordt vermist sinds donderdag 21 april. Ze is daar niet gevonden.

De vrouw kwam die dag niet opdagen bij haar afspraken. Ze is sinds die dag ook niet meer in haar huis geweest. De politie zocht met ongeveer dertig mensen en kreeg daarbij hulp van een special zoekteam. Volgens een politiewoordvoerder wandelt ze graag in de omgeving van de Galderse Meren. Dat zou onder meer blijken uit haar berichten op social media. De vrouw is 1.78 cm lang en heeft lang donkerblond haar. Verder heeft ze een normaal postuur en droeg bij haar verdwijning een jas.

Zoekactie naar vermiste vrouw in Mastbos en bij Galderse Meren (Foto: Tom van der Put/SQ Vision)

Foto: Perry Roovers/SQ Vision

Bij de Galderse Meren wacht het zoekteam op het speciale drone-team (Foto: Perry Roovers/SQ Vision).