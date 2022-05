Motorrijder negeert stopteken en wordt getaserd na wilde achtervolging

Een wilde achtervolging in Eindhoven donderdagavond: een motorrijder negeerde daar een stopteken van meerdere politiewagens en sloeg met hoge snelheid op de vlucht.

Uiteindelijk moest een politiewagen de weg blokkeren om de man te stoppen. Die gaf zich nog niet gelijk gewonnen en besloot zijn vlucht rennend voort te zetten.

Toch was het even later dan toch gedaan met zijn poging om aan de politie te ontsnappen. Een agent wist de motorrijder te taseren, waarna hij en zijn collega's hem aan konden houden.

Waarom de motor in eerste instantie een stopteken kreeg, is niet bekend.